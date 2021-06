Ερντογάν μετά τη συνάντηση με Μπάιντεν: «Επιλύσιμα όλα τα προβλήματα μεταξύ Τουρκίας-ΗΠΑ»

«Είχαμε μία καλή και εποικοδομητική συνάντηση», ήταν η πρώτη δήλωση του Μπάιντεν μετά τη συνάντησή τους.

Ο Ερντογάν, από την πλευρά του, σε δηλώσεις του αργότερα, έκανε λόγο για παραγωγική και ειλικρινή συζήτηση. Επί τάπητος τέθηκαν τα θέματα των S-300 και των F-35, οι οικονομικές προοπτικές και θέματα «τρομοκρατίας».

President @RTErdogan, who is in Brussels for NATO Leaders’ Summit, met with President Joe Biden of the US. pic.twitter.com/qbvayJkByr

