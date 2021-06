Εμβόλιο AstraZeneca-Ιταλία: Πλέον θα χορηγείται μόνο στους άνω των 60 ετών

Σε 1.901 ανέρχονται το τελευταίο εικοσιτετράωρο στην Ιταλία τα κρούσματα κορωνοϊού, ενώ 69 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους λόγω επιπλοκών της νόσου. Χθες τα περιστατικά ήταν 2.079, και οι θάνατοι 88.

Συνολικά, τα διαγνωστικά τεστ ανήλθαν σε 217.610, το 0,9% από τα οποία προέκυψαν θετικά. Χθες, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 1%.

Στις μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας σήμερα βρίσκονται 29 λιγότεροι ασθενείς σε σχέση με χθες, ενώ στους νοσοκομειακούς θαλάμους είναι 277 λιγότεροι.

Όπως μετέδωσε η ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai, στο εξής το εμβόλιο Astrazeneca κατά του κορωνοϊού θα χορηγείται μόνον σε πολίτες 60 ετών και άνω.

Ο θάνατος μιας κοπέλας 18 ετών η οποία παρουσίαζε χρόνια χαμηλά αιμοπετάλια και εμβολιάστηκε με Astrazeneca, ώθησε τους ειδικούς που συμβουλεύουν την ιταλική κυβέρνηση, να υιοθετήσουν μια «άκρως προσεκτική» στάση και να απευθύνουν «ισχυρή σύσταση» υπέρ της αλλαγής των μέχρι τώρα οδηγιών.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανακοινώθηκε, οι νέοι που έκαναν ήδη το πρώτο εμβόλιο με σκεύασμα της Astrazeneca, πρόκειται να λάβουν την δεύτερη δόση με σκεύασμα της Pfizer ή της Moderna.

Επισημαίνεται ότι στο 51,5% έφτασε το ποσοστό των ενήλικων Ευρωπαίων που έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου για τον κορωνοϊό, όπως αναφέρει γράφημα που ανήρτησε η Αναπληρώτρια Επικεφαλής Εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ντάνα Σπινάντ.

Μέχρι σήμερα, 11 Ιουνίου, έχουν πραγματοποιηθεί 286,5 εκατομμύρια εμβολιασμοί συνολικά στην ΕΕ και έχουν παραδοθεί 351,6 εκατομμύρια δόσεις.

Latest update on deliveries of vaccines and vaccination across the EU. We’re on track. pic.twitter.com/5XicCAezlS

— Dana Spinant (@DanaSpinant) June 11, 2021