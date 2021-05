Απόθεμα εμβολίων, Green Pass & Κλιματική αλλαγή στο «τραπέζι» της Συνόδου Κορυφής

Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας, η συζήτηση θα επικεντρωθεί στη χρήση του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού εμβολιασμού κατά της Covid-19 που αναμένεται να διευκολύνει τα ταξίδια και τις μετακινήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει του καλοκαιριού.

«Η πρόσφατη συμφωνία για τα Ψηφιακά Πιστοποιητικά (σ.σ. εμβολιασμού κατά της) COVID είναι ευπρόσδεκτο βήμα. Πρέπει να συνεχίσουμε τη συντονισμένη προσέγγισή μας για να διευκολύνουμε την ελεύθερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε στην επιστολή του προς τους 27 ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση για τις νέες μεταλλάξεις και ετοιμότητα για δράση, ανάλογα με τις ανάγκες.

Ο εκπρόσωπος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, Μπάρεντ Λέιντς με tweet γνωστοποίησε πως η συνεδρίαση των 27 ξεκίνησε.

Σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή, οι Ευρωπαίοι ηγέτες επανέρχονται στο θέμα μετά τη συμφωνία στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου, όταν έθεσαν φιλόδοξους στόχους ως το 2030 (μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 55%) και πριν παρουσιαστούν νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής. «Αυτή θα είναι μια καλή ευκαιρία για όλους να δηλώσουν τις βασικές τους προτεραιότητες και ανησυχίες», εξήγησε ο κ. Μισέλ.

Επιπλέον, θα συζητηθεί η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς τρίτες χώρες για την καταπολέμηση της πανδημίας, πιο συγκεκριμένα η πρόταση της Επιτροπής να δωρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωσης σε τρίτες χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων ως το τέλος του χρόνου.

«Ως κορυφαίος παραγωγός εμβολίων, εξαγωγέας και μέρος που συνεισφέρει στον COVAX, η Ευρωπαϊκής Ένωση βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για την κάλυψη των παγκόσμιων αναγκών. Πρέπει τώρα να εξετάσουμε πώς, και σε ποιο βαθμό, μπορούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω την ανταλλαγή εμβολίων με τον υπόλοιπο κόσμο», σημείωσε ο Σαρλ Μισέλ.

Συγκεκριμένα, στα συμπεράσματά του, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει σθεναρά την εξαναγκαστική προσγείωση της πτήσης της Ryanair στο Μινσκ της Λευκορωσίας στις 23 Μαΐου 2021, που έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια των αερομεταφορών, ενώ επίσης ζήτησε και την άμεση απελευθέρωση από τις Αρχές της Λευκορωσίας του δημοσιογράφου Ρομάν Προτάσεβιτς και της συντρόφου του Σοφία Σαπέγκα.

