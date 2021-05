Λευκορωσία: Δεν άφησαν να απογειωθεί αεροσκάφος της Lufthansa

Βάσει των όσων ανέφεραν οι αρχές του αεροδρομίου του Μινσκ, η επιβίβαση στο αεροσκάφος διακόπηκε λόγω απειλής για πιθανή τρομοκρατική επίθεση που ελήφθη μέσω email.

«Στο email του Εθνικού Αερολιμένα ελήφθη μήνυμα από άγνωστα άτομα για την πρόθεσή τους να διαπράξουν τρομοκρατική ενέργεια κατά της πτήσης LH1487 Μινσκ-Φρανκφούρτη της Lufthansa Η αναχώρηση ήταν προγραμματισμένη για τις 14.20. Η επιβίβαση στο αεροσκάφος ανεστάλη» ανέφερε το αεροδρόμιο.

Οι λευκορωσικές αρχές προσέθεταν ότι έλαβε χώρα νέα διαδικασία ελέγχου του αεροσκάφους και των αποσκευών που επρόκειτο να μεταφέρει.

Σε ανάρτησή του στο Twitter o Καρλ Μπιλντ, πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας και νυν συμπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ανέφερε πως η πτήση Μινσκ-Φρανκφούρτη τελικώς αναχώρησε αφότου καθυστέρησε επί μιάμιση ώρα «υπό το πρόσχημα τρομοκρατικής απειλής».

«Πιθανώς σκόπευαν να καθυστερήσουν περαιτέρω, αλλά υπαναχώρησαν. Όμως εκ νέου κατέδειξαν πως η Λευκορωσία και ο εναέριος χώρος της δεν είναι ασφαλής» επισήμανε ο Καρλ Μπιλντ.

The @lufthansa flight left Minsk after being held for an hour and a half under the pretext of a terrorists threat. They probably intended to hold it longer, but then backed off. But they again demonstrated that Belarus and its airspace is an unsafe place.

— Carl Bildt (@carlbildt) May 24, 2021