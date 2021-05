Βίαιες συμπλοκές έξω από τέμενος στην Ιερουσαλήμ: 100δες τραυματίες (Video)

Εκατοντάδες είναι οι άνθρωποι, προσκυνητές ως επί τω πλείστον, που έχουν τραυματιστεί, κατά τις άγριες και ιδιαίτερα βίαιες συγκρούσεις, οι οποίες μαίνονται από το πρωί στο Ισραήλ, μεταξύ Παλαιστινίων προσκυνητών και της ισραηλινής αστυνομίας, στην πλατεία Τεμενών στην Ιερουσαλήμ.

Η παλαιστινιακή οργάνωση της Ερυθράς Ημισελήνου δήλωσε ότι περισσότεροι από 275 Παλαιστίνιοι προσκυνητές τραυματίστηκαν και τουλάχιστον 205 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από τα βίαια επεισόδια στο Τέμενος Αλ Άκσα, που βρίσκεται σ’ ένα σύμπλεγμα ιερό τόσο για τους μουσουλμάνους όσο και τους Εβραίους.

Αρκετοί βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση ενώ η αστυνομία κάνει λόγο και για 12 αστυνομικούς που έχουν επίσης τραυματιστεί, κατά τις βίαιες συγκρούσεις.

tw // grenades they're attacking civilians who just wanted to pray, a place that is supposed to be a sacred safe home for muslims to perform their rituals !

#AlAqsaMosque#SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/KuYgLzgBHX — ᴮᴱ ⁷ 🧈 (@sarasfilter) May 10, 2021

Περίπου στις 7 το πρωί τοπική ώρα, όπως μεταδίδει το Sky News αξιωματικοί άρχισαν να ρίχνουν δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης κάποιες από τις οποίες προσγειώθηκαν μέσα στο συγκρότημα του τζαμιού, ενώ οι προσκυνητές από την πλευρά του πετούσαν πέτρα και άλλα αντικείμενα σε έναν παρακείμενο δρόμο όπου χιλιάδες Ισραηλινοί Εβραίοι είχαν συγκεντρωθεί για να προσευχηθούν.

Σε δήλωσή της η ισραηλινή αστυνομία αναφέρει ότι πίσω από τα βίαια επεισόδια βρίσκονται εξτρεμιστές και ότι «δεν θα επέτρεπαν στους εξτρεμιστές να βλάψουν την ασφάλεια του κοινού».

CCTV footage shows the moment the Israeli driver was attacked by Palestinians throwing stones, as he rams his vehicle into them.

Εν τω μεταξύ, ο Nabil Abu Rudeineh, εκπρόσωπος του Παλαιστινιακού Προέδρου Μαχμούντ Αμπάς, κατηγόρησε τις Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν «βάναυση επιδρομή» στην Al-Aqsa.

Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι και περίπου δώδεκα αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε παρόμοιες συγκρούσεις τις τελευταίες ημέρες.

Αυτοκίνητο Ισραηλινού πέφτει πάνω σε Παλαιστινίους – Σχόλιο ΥΠΕΞ Ισραήλ

Εντωμεταξύ το γύρο του Twitter κάνει ένα video – σοκ, που δείχνει ένα αυτοκίνητο που οδηγεί Ισραηλινός να πέφτει πάνω σε Παλαιστινίους. Οι εικόνες είναι πολύ σκληρές.

Jerusalem, a short while ago: A Jewish man narrowly escapes lynching after his car is pelted with rocks. A policeman on the scene stops the violent mob.

Το Ισραηλινό ΥΠΕΞ, προέβη στην ακόλουθη ανάρτηση για το σκληρό Video:

«Ένας Εβραίος δραπετεύει λίγο πριν τον λιντσάρουν, αφού του επιτίθενται στο αυτοκίνητό του με πέτρες. Ένας αστυνομικός που βρέθηκε μπροστά σταμάτησε τον βίαιο όχλο», έγραψε συγκεκριμένα σχολιάζοντας το ιδιαίτερης αγριότητας και ωμής βίας περιστατικό, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.