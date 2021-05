Κομισιόν: Έκλεισε η συμφωνία με την Pfizer/BioNtech για 1,8 δισ. δόσεις

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η @EU_Commission υπέγραψε μόλις, ένα συμβόλαιο για την εγγυημένη παράδοση 900 εκατομμυρίων δόσεων (με δυνατότητα επιπλέον παράδοσης +900 εκατομμυρίων δόσεων) με την @BioNTech_Group και την @Pfizer, για τη χρονική περίοδο 2021-2023» όπως ανέφερε σε μία ανάρτησή της στο Twitter, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Άλλα συμβόλαια και άλλες τεχνολογίες εμβολίων θα ακολουθήσουν» πρόσθεσε η ίδια.

🇪🇺 vaccination is progressing well.

Now we prepare the next stage in our response:

➡️giving booster shots

➡️dealing with possible escape variants

➡️allowing for vaccination of children & teenagers

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2021