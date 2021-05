Κορωνοϊός: Ο EMA ξεκινά την αξιολόγηση του κινεζικού εμβολίου της Sinovac

Στη σχετική ανακοίνωση, ο ΕΜΑ τονίζει πως η απόφαση για την έναρξη της κυλιόμενης αξιολόγησης (rolling review) του «Vero Cell Inactivated», όπως είναι η ονομασία του εμβολίου, βασίστηκε σε «προκαταρκτικά αποτελέσματα» από εργαστηριακές μελέτες και σε κλινικές δοκιμές, τα οποία δείχνουν ότι το συγκεκριμένο σκεύασμα παράγει αντισώματα κατά του κορωνοϊού και προστατεύει από την Covid-19.

!! EMA human medicines committee (#CHMP) has started a rolling review of #COVID19vaccine (Vero Cell) Inactivated, developed by Sinovac Life Sciences Co., Ltd.

