Σαφές μήνυμα ΥΠΕΞ Λιβύης προς Τσαβούσογλου: Να φύγουν μισθοφόροι και ξένα στρατεύματα από το λυβικό έδαφος (Video)

«Καλούμε την Τουρκία να συνεργαστεί μαζί μας για να βάλουμε τέλος στην παρουσία όλων των ξένων δυνάμεων και των μισθοφόρων για να διαφυλάξουμε την εθνική κυριαρχία» της Λιβύης, δήλωσε χαρακτηριστικά η υπουργός Εξωτερικών της μεταβατικής κυβέρνησης, Νάιλα αλ Μανγκούς.

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Τούρκο ομόλογό της Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Τρίπολη, η Μανγκούς τόνισε ότι είναι «σημαντική η συμβολή της Τουρκίας στην κατάπαυση των μαχών και τη σταθεροποίηση της εκεχειρίας σε όλη τη χώρα».

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας επέκρινε «τις φωνές» που, όπως είπε, «εξισώνουν την παρουσία της Τουρκίας στη Λιβύη με εκείνη των παράνομων ομάδων». Πρόσθεσε ότι η συνεργασία μεταξύ Άγκυρας και Τρίπολης ήταν εκείνη που «απέτρεψε τη βύθιση της Λιβύης στον εμφύλιο πόλεμο».

«Η στήριξή μας άνοιξε τον δρόμο για την εκεχειρία και τη συγκρότηση μιας νέας, πολιτικής εκτελεστικής εξουσίας» συμπλήρωσε.

Στον πόλεμο μεταξύ των δύο αντιπάλων πλευρών, που έδρευαν στην Τριπολίτιδα (δυτική Λιβύη) και την Κυρηναϊκή (ανατολική) η Τουρκία στήριζε ενεργά την Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας (GNA) που έδρευε στην Τρίπολη.

Οι δυνάμεις της ανατολικής Λιβύης, υπό τον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, στηρίχθηκαν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Ρωσία και την Αίγυπτο. Με τη βοήθεια της Άγκυρας, η GNA απώθησε την επίθεση των δυνάμεων του Χάφταρ όταν επιχείρησαν να καταλάβουν την Τρίπολη, την άνοιξη του 2019.

