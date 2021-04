Πυρά Ερντογάν κατά Μπάιντεν: «Συμμορίες Αρμενίων έσφαζαν στην Τουρκία»

«Μιλώ βάσει στοιχείων, σε αντίθεση με τον Μπάιντεν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν τονίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε «αβάσιμες και άδικες δηλώσεις για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα εδώ και πάνω από έναν αιώνα» και μίλησε για «συμμορίες Αρμενίων, στις οποίες συμμετείχαν τουλάχιστον 150.000 με 300.000 άτομα διέπραξαν σφαγές σε τουρκικά εδάφη».

LIVE — Erdoğan: Armenian gangs, who were at least 150,000 to 300,000 people, carried out massacres in Turkish territory. Furthermore, they partnered with Russian forces to fight against us. Ottoman authorities took precautions pic.twitter.com/bg94Gd3Vjh

— DAILY SABAH (@DailySabah) April 26, 2021