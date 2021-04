Ζεσταίνουν τις μηχανές οι Βρετανοί για «απόβαση» στην Ελλάδα -Ετοιμα στις 17 Μαΐου τα διαβατήρια εμβολιασμού

Οι υπουργοί τρέχουν για να είναι έτοιμα τα διαβατήρια εμβολιασμού μέχρι τις 17 Μαΐου, ώστε να ξεκινήσουν τα ταξίδια των Βρετανών στο εξωτερικό, αναφέρει η Daily Mail, αλλά μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα θα ανακοινωθούν οι ασφαλείς προορισμοί. Η Ελλάδα, σημειώνει η βρετανική εφημερίδα, είναι έτοιμη να υποδεχθεί τους Βρετανούς τουρίστες, ενώ η Ισπανία και η Πορτογαλία θα ανοίξουν τα σύνορά τους από τον Ιούνιο.

