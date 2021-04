Η Αμερική αναπνέει ξανά: Ένοχος κρίθηκε ο αστυνομικός που σκότωσε τον Τζορτζ Φλόιντ

Από χθες, το σύνθημα αυτό πέρασε στην ιστορία, χάρη στην απόφαση του δικαστηρίου της Μινεάπολης.

Ο Σόβιν κρίθηκε ένοχος και στις τρεις κατηγορίες εις βάρος του και επέστρεψε στην φυλακή περιμένοντας να μάθει το διάστημα στο οποίο θα παραμείνει στο κελί του.

Βρίσκεται αντιμέτωπος με έως και 40 χρόνια φυλάκισης.

WATCH: Derek Chauvin declared guilty on all counts of murder and manslaughter in George Floyd’s death. https://t.co/olDOHgU9BV pic.twitter.com/bw6gKPqo4q

— NBC News (@NBCNews) April 20, 2021