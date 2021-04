Ο Τσαβούσογλου απαντά στην Ελλάδα: «Περιμένουμε μια πιο εποικοδομητική και ειλικρινή στάση»

Ειδικότερα, προηγήθηκε συνέντευξη Τύπου, στην οποία ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας σε προκλητικό ύφος εξέθεσε όλες τις αξιώσεις της Άγκυρας, για να λάβει τη σκληρή αλλά διπλωματική απάντηση του Νίκου Δένδια μπροστά στις κάμερες, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Τσαβούσογλου, μετά τη συνάντηση και τις κοινές δηλώσεις, ανέφερε ότι «συζητήθηκαν εκκρεμή ζητήματα, προβλήματα της μειονότητας μας, καταπολέμηση της τρομοκρατίας, μετανάστευση και περιφερειακά θέματα. Περιμένουμε από την Ελλάδα, μια πιο ειλικρινή και εποικοδομητική στάση».

Agreed w/FM @NikosDendias of #Greece to maintain dialogue.

-Discussed outstanding issues, problems of our minority, fight against terrorism, migration and regional issues.

-Expecting more sincere and constructive attitude from Greece. pic.twitter.com/TBVALOOzo3

