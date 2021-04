Πέθανε ο Πρίγκιπας Φίλιππος: Ακριβώς 2 μήνες προτού συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής

Η είδηση βύθισε σε θλίψη και πένθος την βρετανική βασιλική οικογένεια, τους Βρετανούς φυσικά, που του είχαν ιδιαίτερη αδυναμία, ενώ σκόρπισε συγκίνηση διεθνώς.

Η επίσημη ανακοίνωση του παλατιού αναφέρει: «Με βαθιά θλίψη, η Αυτής Μεγαλειότητα, η βασίλισσα ανακοίνωσε τον θάνατο του αγαπημένου της συζύγου, του Αυτού Μεγαλειότατου, Πρίγκιπα Φίλιππου, Δούκα του Εδιμβούργου. Ο Αυτού Μεγαλειότατος πέθανε ειρηνικά σήμερα το πρωί στο κάστρο Γουίνδσορ».

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

