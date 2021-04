Συναγερμός στο Καπιτώλιο: Αυτοκίνητο προσέκρουσε στην πύλη-Αναφορές για πυροβολισμούς και τραυματίες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μαζί με τους δύο τραυματίες.

Το κτίριο του Καπιτωλίου έχει σφραγιστεί και δεν επιτρέπεται σε αυτό η είσοδος ή η έξοδος.

Παράλληλα, ο ρεπόρτερ Aaron Davis της Washington Post, επικαλούμενος πηγές, αναφέρει ότι ο ύποπτος πυροβολήθηκε και δύο αστυνομικοί βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

BREAKING: At least 1 person down outside the U.S. Capitol pic.twitter.com/kz4Opkbmc6

— BNO News (@BNONews) April 2, 2021