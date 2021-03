«Καθηλωμένο» παραμένει το Ever Given στη Διώρυγα του Σουέζ- Συνεχίζεται η μαραθώνια προσπάθεια αποκόλλησής του (Video)

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους, όπως μεταδίδει το BBC, έχει σημειωθεί πρόοδος στην επιχείρηση και υπάρχει ελπίδα ότι μέχρι το βράδυ της Κυριακής το πλοίο θα έχει «απελευθερωθεί».

Επισημαίνεται ότι μέχρι χθες το βράδυ τουλάχιστον 300 πλοία περίμεναν στην ουρά για να περάσουν, ενώ κάποια εξ αυτών πήραν τον μακρύ δρόμο προς τον προορισμό τους, δηλαδή αναγκάστηκαν να ξεκινήσουν τον γύρο της Αφρικής προκειμένου να περάσουν στην απέναντι πλευρά.

Παρότι η παλίρροια και οι ισχυροί άνεμοι περιέπλεξαν τις προσπάθειες «απελευθέρωσης», τα πλοιάρια που επιχειρούν κατάφεραν να μετακινήσουν το «Ever Given», κατά 30 μοίρες και από τις δύο του πλευρές.

Μάλιστα, τον γύρο του διαδικτύου έκανε βίντεο που απεικόνιζε τα πλοιάρια να κορνάρουν, γιορτάζοντας το μικρό αυτό βήμα προς τη λύση του προβλήματος.

Ο επικεφαλής της αρχής της Διώρυγας, ανέφερε ότι άρχισε να επανέρχεται η ροή του νερού κάτω από το πλοίο, στοιχείο επίσης ενθαρρυντικό, καθώς δείχνει ότι «ξεκολλάει» σιγά – σιγά από το έδαφος.

#Suez canal traffic jam caught from space🛳️🛰️

➡️On the right we can see the enormous #EverGiven container ship (25 March – @CopernicusEU #Sentinel1) and the block on maritime traffic that it caused

⬅️On the left we can see the canal on a 'normal' day (21 March, Sentinel-1) pic.twitter.com/qtznVoB6CL

— ESA EarthObservation (@ESA_EO) March 26, 2021