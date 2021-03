Γιατί η Μέρκελ δεν έστειλε συγχαρητήριο μήνυμα στην χώρα μας για την 25η Μαρτίου

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter o κ. Ράιχελ, «η κριτική ότι η καγκελάριος Μέρκελ δεν έστειλε συγχαρητήριο μήνυμα οφείλεται σε προφανή έλλειψη γνώσης των διπλωματικών πρακτικών».

Υπογράμμισε παράλληλα ότι ο Γερμανός πρόεδρος και επικεφαλής του κράτους, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ «έστειλε θερμά συγχαρητήρια» προς την Αθήνα.

«Αν η Γερμανία είχε προσκληθεί (στις εκδηλώσεις) ο πρόεδρος θα εκπροσωπούσε τη χώρα», προσέθεσε ο κ. Ράιχελ.

Criticism that Chancellor Merkel did not send a congratulatory message on 25 March is due to an apparent lack of knowledge about diplomatic practice. President Steinmeier, our Head of State, congratulated warmly. Had Germany been invited, he would have been the invitee.🇬🇷🇩🇪🇪🇺

— Ernst Reichel (@ReichelErnst) March 27, 2021