Ο Τζο Μπάιντεν θα συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών την Πέμπτη-Πρώτη επικοινωνία με Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, σε ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε ότι «προσδοκώ να καλωσορίσω στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Προσκάλεσα τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να συμμετάσχει στη συνάντησή μας για να μοιραστεί τις απόψεις του για τη μελλοντική μας συνεργασία. Είναι ώρα να ξανακτίσουμε την διατλαντική μας συμμαχία».

Looking forward to welcome @POTUS at this week’s European Council meeting.

I have invited the President of the US to join our meeting for him to share his views on our future cooperation.

Time to rebuild our transatlantic alliance. pic.twitter.com/SCyEnUmfxb

— Charles Michel (@eucopresident) March 23, 2021