Ατύχημα για τον Τζο Μπάιντεν: Σκόνταψε τρεις φορές κατά την επιβίβασή του στο Air Force One (βίντεο)

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μόλις έφθασε στη μέση της σκάλας που οδηγεί προς την πόρτα του προεδρικού αεροσκάφους, ο Τζο Μπάιντεν παραπάτησε, πέφτοντας στο ένα γόνατό του, ενώ κατάφερε να ισορροπήσει πάλι κρατώντας με το δεξί του χέρι τη μεταλλική κουπαστή.

Το Air Force One απογειώθηκε λίγο μετά από τη στρατιωτική βάση Andrews, στα περίχωρα της Ουάσινγκτον. “Είναι καλά, πολύ καλά”, διαβεβαίωσε λίγο μετά η εκπρόσωπος Τύπου Καρίν Ζαν-Πιερ, από το αεροσκάφος, χωρίς να διευκρινίσει εάν τον είδε κάποιος γιατρός μέσα στο αεροπλάνο.

Joe Biden just fell 3 times in a row trying to go up the stairs to Air Force One pic.twitter.com/gTUTckUH32

— Caleb Hull (@CalebJHull) March 19, 2021