Τσουνάμι τρόμου στη Νέα Ζηλανδία μετά τα 8.1 Ρίχτερ (Video)

Σταδιακά επιστρέφουν στα σπίτια τους οι κάτοικοι των παραθαλάσσιων περιοχών της Νέας Ζηλανδίας καθώς έληξε ο συναγερμός από το τσουνάμι που προκλήθηκε μετά τον σεισμό των 8,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Ο πολύ ισχυρός σεισμός που έγινε σε θαλάσσια περιοχή στις νήσους Kermadec που απέχουν περίπου χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Βόρειας Νήσου της Ζηλανδίας, προκάλεσε συναγερμό καθώς ακολούθησε δύο ισχυρότατους σεισμούς μεγέθους 7,3 και 7,4 Ρίχτερ.

Παρά τους ισχυρότατους σεισμούς και το τσουνάμι (μικρότερης δυναμικής απ’ ότι αναμενόταν) δεν υπάρχουν ως τώρα καταγεγραμμένοι τραυματισμοί στη χώρα.

Άμεσα ήχησαν οι σειρήνες καθώς ακολούθησαν απανωτές ειδοποιήσεις για τσουνάμι σε όλο τον Ειρηνικό Ωκεανό, με τις εκτιμήσεις να έκαναν λόγο για κύματα τριών μέτρων.

+ 🔴 Sirens start to sound in New Zealand coasts warning the tsunami alert issued after more than 8 magnitude earthquake in the area few minutes agopic.twitter.com/ARs6ZHOD9g — igandean (@igandean) March 4, 2021

Κάτοικοι από τα νησιά του Ειρηνικού (Νέα Ζηλανδία, Αμερικανική Σαμόα, Βανουάτου κ.α.) ειδοποιήθηκαν να αφήσουν τα σπίτια τους και να μεταφερθούν σε υψώματα, καθώς υπήρχε φόβος πως το τσουνάμι θα προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές.

Ωστόσο, ο κίνδυνος απομακρύνθηκε στις 3 ξημερώματα (ώρα Ελλάδος) καθώς όπως ειδοποίησε η εθνική υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων της Νέας Ζηλανδίας ήρθη η εντολή κατεπείγουσας απομάκρυνσης από παραθαλάσσιες περιοχές διαβεβαιώνοντας ότι «τα μεγαλύτερα κύματα πέρασαν», έπειτα από ακολουθία των τριών ισχυρών σεισμών.

Evacuating to higher ground in American Samoa (Utulei) due to Tsunami warning & 7.3 magnitude earthquake (N of New Zealand). First wave expected at 10:19 AM AST 🌊 🇦🇸 🚨 #Weather #TsunamiWarning #Earthquake pic.twitter.com/sDiDyhwfrJ — P.T. Reid (@PTReid684) March 4, 2021

«Όλοι οι άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους μπορούν πλέον να επιστρέψουν», διαβεβαίωσε η υπηρεσία, η οποία νωρίτερα είχε ζητήσει δεκάδες χιλιάδες πολίτες να σπεύσουν σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο και στην ενδοχώρα του Βόρειου Νησιού.

Watching, waiting and macramé at Whangārei Heads pic.twitter.com/LFUbylHeKt — Nita Blake-Persen (@nitabp) March 4, 2021

Κύματα τριών μέτρων από το τσουνάμι σε νησιά του Ειρηνικού

Το τσουνάμι προκάλεσε ο τρίτος και ισχυρότερος από τους σεισμούς (7,2, 7,4 και 8,1 βαθμών) που σημειώθηκαν κοντά στα απομακρυσμένα και ακατοίκητα νησιά Κερμαντέκ, χωρίς πάντως να προκαλέσουν ζημιές ή τραυματισμούς στη Νέα Ζηλανδία.

The first waves of the tsunami are coming in New Zealand. pic.twitter.com/16V5PISszV — Mr. Wolf (@mole_cola) March 4, 2021

Σύμφωνα με το Αμερικανικό κέντρο ειδοποίησης για τσουνάμι, σηκώθηκαν κύματα τριών μέτρων στην Γαλλική Πολυνησία, ενώ κύματα ως ένα μέτρο σηκώθηκαν στην Νέα Καληδονία και τα Νησιά Σολομώντα.