Συντριβή αεροσκάφους στη Βραζιλία- Νεκροί 4 ποδοσφαιριστές και ο πρόεδρος της ομάδας (video)

Βίντεο που τραβήχτηκε από το σημείο του αεροπορικού δυστυχήματος δείχνει το αεροσκάφος να καίγεται λίγο μετά τη συντριβή. Τέσσερις παίκτες, ο πρόεδρος της ομάδας και ο πιλότος του αεροσκάφους, είναι νεκροί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Σύμφωνα με την Globo, εικόνες από το σημείο της συντριβής δείχνουν το αεροπλάνο να έχει υποστεί ολική καταστροφή.

Η ομάδα επρόκειτο να αντιμετωπίσει αύριο τη Βίλα , στο πλαίσιο της διοργάνωσης Κόπα Βέρντε, στην Γκοϊάνια.

Avião cai logo após decolar e explode, no Tocantins; assessoria do Palmas Futebol e Regatas informou que o presidente do time e quatro jogadores estavam na aeronave https://t.co/kw86gBz70N #G1 pic.twitter.com/WB7vAB5VGy

— G1 (@g1) January 24, 2021