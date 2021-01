Μήνυμα Τσαβούσογλου για τα χωρικά ύδατα στο Αιγαίο: Η θέση της Τουρκίας δεν άλλαξε

Με αφορμή την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, ο Τούρκος ΥΠΕΞ σημείωσε, σύμφωνα με το Haber Turk, ότι «στο θέμα του Αιγαίου, στο ζήτημα των χωρικών υδάτων του Αιγαίου, δεν έχει αλλάξει η θέση της Τουρκίας. Όλες οι κυβερνήσεις διατήρησαν την ίδια αποφασιστικότητα. Επειδή αυτό είναι εθνικό ζήτημα».

Στη συνέχεια, ο ίδιος αναφέρθηκε στον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, επισημαίνοντας τα εξής: «Ο φίλος μου ο Νίκος Δένδιας έκανε λάθος, λανθασμένες δηλώσεις. Ακόμη και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ορισμένες προκλήσεις από την Ελλάδα συνεχίζονται».

O πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, μετά τη συνάντησή του με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου ενημέρωσε ότι στο επίκεντρο της συζήτησής τους βρέθηκαν οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας. Ο Σαρλ Μισέλ κατέστησε σαφές ότι ο διάλογος οφείλει να έχει αποτελέσματα ως προς το συμφέρον των δύο πλευρών.

«Συζήτηση για τη σχέση της ΕΕ με την Τουρκία με τον υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου ενόψει της Συνόδου Κορυφής του Μαρτίου. Ο διάλογος πρέπει να παράγει απτά αποτελέσματα προς το συμφέρον τόσο της ΕΕ όσο και της Τουρκίας», έγραψε ο Σαρλ Μισέλ στο Twitter.

Discussion on EU Turkey relationship with foreign minister @MevlutCavusoglu ahead of March #EUCO

Dialogue needs to produce tangible outcomes in the interest of both EU and Turkey. pic.twitter.com/N5e4xBZbTp

— Charles Michel (@eucopresident) January 22, 2021