Συναγερμός στις ΗΠΑ: Αποκλείστηκε το Καπιτώλιο λόγω «εξωτερικής απειλής»

H αστυνομία του Καπιτωλίου ζητά από όσους βρίσκονται εντός των κτηρίων να παραμείνουν μέσα, μακριά από τα παράθυρα και να μην φύγουν λόγω εξωτερικής απειλής για την ασφάλεια, αναφέρει το CNNi.

Μια φωτιά μικρής έκτασης σημειώθηκε σε κοντινή απόσταση από το Καπιτώλιο, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο άμεσα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Ουάσινγκτον.

#DCsBravest responded to an outside fire in the 100 block of H St SE that has been extinguished. There were no injuries. This accounts for smoke that many have seen.

— DC Fire and EMS (@dcfireems) January 18, 2021