Επίθεση με βιτριόλι: Η Μαρία Μενούνος στο πλευρό της Ιωάννας-Διέθεσε χρήματα για την αποκατάστασή της

Ειδικότερα, η Αννίτα Ναθαναήλ άνοιξε έναν λογαριασμό στον ιστότοπο GoFundMe με στόχο να συγκεντρωθούν χρήματα για την αποκατάσταση της Ιωάννας, η οποία έχει υποβληθεί σε απανωτές εγχειρήσεις μετά την επίθεση με βιτριόλι που της άφησε σημάδια στο πρόσωπο.

«Η φίλη μας μάχεται θαρραλέα με την απρόκλητη επίθεση. Πιστεύουμε πως είναι μια πραγματική μαχητής» γράφει η Αννίτα Ναθαναήλ στη σελίδα, η οποία έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερα από 13.000 δολάρια.

Στην έκκληση της Αννίτας Ναθαναήλ ανταποκρίθηκε, μεταξύ άλλων, και η Μαρία Μενούνος, η οποία δώρισε 1.000 δολάρια, όπως φαίνεται στη σχετική ιστοσελίδα.

Η ίδια δεν αρκέστηκε, ωστόσο, μόνο στη ενέργεια αυτή, αλλά δημοσίευσε την προσπάθεια και στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter.

This is awful. Pls Help Acid Attack Victim Ioanna Paliospirou https://t.co/Q0771tmtG4

— MARIA MENOUNOS (@mariamenounos) January 7, 2021