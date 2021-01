Συνελήφθη ο άνδρας που εισέβαλε στο γραφείο της Ν. Πελόζι

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το απόγευμα της Παρασκευής απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε 15 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του 60χρονου Ρίτσαρντ Μπαρνέτ, ο οποίος εισέβαλε στο γραφείο της Πελόζι, αφήνοντάς της μάλιστα και «απειλητικό» σημείωμα. Σύμφωνα με το CNN, o Μπαρνέτ συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής στο σπίτι του, στο Little Rock του Αρκάνσας.

That’s Richard “Bigo” Barnett, 60, from Gravette, Ak., showing off the personalized envelope he took from Speaker Pelosi’s office. He insisted he didn’t steal it — “I left a quarter on her desk.” pic.twitter.com/aST7MCoRwP

— Matthew Rosenberg (@AllMattNYT) January 6, 2021