Η Τουρκία δυναμιτίζει ξανά τις προσπάθειες για διάλογο-Απανωτές NAVTEX κοντά σε Καστελόριζο και Β. Αιγαίο

TURNHOS N/W : 0017/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 07-01-2021 15:49)

MEDITERRANEAN SEA

1. MILITARY EXERCISES, ON 13 JAN 21 FROM 1100Z TO 1600Z IN AREA BOUNDED BY;

36 26.18 N – 029 07.78 E (SHORE)

36 28.53 N – 028 46.43 E

36 19.93 N – 028 43.77 E

36 08.93 N – 029 18.97 E

36 14.87 N – 029 18.97 E (SHORE)

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 131700Z JAN 21.

TURNHOS N/W : 0015/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 07-01-2021 15:48)

MEDITERRANEAN SEA

1. SEARCH AND RESCUE EXERCISES, ON 12 JAN 21 FROM 1200Z TO 1600Z IN AREA BOUNDED

BY;

36 05.00 N – 028 44.00 E

36 02.40 N – 029 20.60 E

36 04.37 N – 029 23.12 E

35 58.80 N – 029 38.05 E

35 03.80 N – 029 38.00 E

35 30.00 N – 028 10.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 121700Z JAN21.

TURNHOS N/W : 0014/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 07-01-2021 15:45)

MEDITERRANEAN SEA

1. NAVAL EXERCISES, FROM 111700Z JAN 21 TO 120300Z JAN 21 IN AREA BOUNDED BY;

35 59.00 N – 029 29.50 E

35 59.00 N – 030 09.00 E

35 47.00 N – 030 09.00 E

35 47.00 N – 029 29.50 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 120400Z JAN21.

TURNHOS N/W : 0013/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 07-01-2021 15:45)

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISES, BETWEEN 11-14 JAN 21 FROM 0300Z TO 1900Z IN AREA BOUNDED BY;

36 12.42 N – 030 09.00 E

36 00.00 N – 030 09.00 E

36 00.00 N – 030 30.00 E

36 12.42 N – 030 30.00 E

CAUTION ADVISED.

2.CANCEL THIS MESSAGE 142000Z JAN21.

Παράλληλα, ο σταθμός της Σμύρνης εξέδωσε NAVTEX για τη διεξαγωγή ασκήσεων του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού στις 12 και 13 Ιανουαρίου στη θαλάσσια περιοχή του Βορείου Αιγαίου.

TURNHOS N/W : 0020/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 07-01-2021 15:55)

AEGEAN SEA

1.NAVAL EXERCISES, FROM 121600Z JAN 21 TO 130200Z JAN 21 IN AREA BOUNDED BY;

40 17.93 N – 024 42.97 E

40 08.93 N – 024 59.97 E

40 08.93 N – 025 28.97 E

40 14.93 N – 025 34.97 E

40 34.93 N – 024 57.97 E

CAUTION ADVISED.

2.CANCEL THIS MESSAGE 130259Z JAN 21.