Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε το εμβόλιο της Moderna

Ο εμβολιασμός των 450 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πιθανόν καθοριστικής σημασίας για να μπει ένα τέλος στην πανδημία που έχει σκοτώσει σχεδόν 1,9 εκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως. Η έγκριση λαμβάνει χώρα, ενώ οι χώρες δίνουν μάχη με τον χρόνο για να ελέγξουν δύο μεταλλάξεις που βρέθηκαν στη Νότια Αφρική και τη Βρετανία, που είναι πιο μεταδοτικές και έχουν οδηγήσει σε έξαρση των κρουσμάτων.

📢 EMA has recommended granting a conditional marketing authorisation for COVID-19 Vaccine Moderna to prevent #COVID19 in people from 18 years of age: https://t.co/l9KMZlx7wa pic.twitter.com/BdvXanjOHN

— EU Medicines Agency (@EMA_News) January 6, 2021