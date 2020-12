Κροατία: Ισχυρός σεισμός 6,4 Ρίχτερ κοντά στο Ζάγκρεμπ - Ένα παιδί νεκρό και τραυματίες

Έναν τουλάχιστον νεκρό, τραυματίες και πολλές υλικές ζημιές, άφησε πίσω του ο νέος ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης κοντά στην πρωτεύουσα της Κροατίας, το Ζάγκρεμπ.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Πετρίνια, της κωμόπολης που βρίσκεται στο επίκεντρο του σεισμού, ένα παιδί ανασύρθηκε νεκρό από τα ερείπια.

Η μισή πόλη κατεδαφίστηκε, πρόσθεσε συντετριμμένος ο δήμαρχος, μεταδίδει o κροατικός τηλεοπτικός σταθμός Ν1.

Την ίδια στιγμή, διεθνή πρακτορεία κάνουν λόγο για τραυματίες και πολλές υλικές ζημιές, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ), το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα και το επίκεντρό του 44 χιλιόμετρα μακριά από την κροατική πρωτεύουσα, στην ίδια περιοχή όπου χθες, Δευτέρα, είχε σημειωθεί σεισμός 5,2 Ρίχτερ ακολουθούμενος από ασθενέστερες δονήσεις.

Από τον χθεσινό σεισμό δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί, ωστόσο κάποια κτήρια είχαν υποστεί ζημιές στις κωμοπόλεις Πετρίνια και Σιζάκ.

Η τηλεόραση μετέδωσε ότι στην κωμόπολη Πετρίνια, ένα κτήριο κατέρρευσε πάνω σε αυτοκίνητο, ενώ πυροσβέστες προσπαθούσαν να απομακρύνουν τα ερείπια από το όχημα.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ένας άντρας ήταν πιθανώς μέσα στο αυτοκίνητο την ώρα του σεισμού.

Strong earthquake in Petrinja, Croatia (6,3 magnitude), felt in the Slovenian parliament, Ljubljana. I just hope and pray that there are no casualties!🙏 pic.twitter.com/lVFW63uXTO — Domen Gorensek (@Domen_G) December 29, 2020

Σύμφωνα με το N1, η τηλεφωνική επικοινωνία στην περιοχή έχει διακοπεί.

Μεταξύ των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές ήταν και το κτήριο του υπουργείου Υποδομών στο Ζάγκρεμπ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη τη χώρα αλλά και στις γειτονικές Σερβία, Σλοβενία και Βοσνία.

Η δόνηση έγινε επίσης αισθητή στην Ιταλία, όπου εκατοντάδες άνθρωποι επικοινώνησαν με την πυροσβεστική, ιδιαίτερα από την Τεργέστη και άλλες περιοχές της Ιταλίας, γειτονικές με την Κροατία.

Situacija u Petrinji. pic.twitter.com/EK63mcVofC — Hrvatski Crveni križ (@crvenikriz_hr) December 29, 2020

Σύμφωνα με τον σεισμολόγο Krešimir Kuk ο σημερινός σεισμός ήταν τουλάχιστον τριάντα φορές πιο ισχυρός από τον σεισμό του Μαρτίου.

Τον Μάρτιο ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 27 τραυματίστηκαν από τον σεισμό των 5,3 βαθμών που σημειώθηκε στο Ζάγκρεμπ.

«Έτοιμοι να βοηθήσουμε»

Τη σεισμική δραστηριότητα στην Κροατία παρακολουθεί ανήσυχη και η Ευρώπη. Μέσω Twitter, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε τη στήριξή της στην ευρωπαϊκή χώρα, προσθέτοντας ότι «είμαστε έτοιμη να τη στηρίξουμε» ενώ υπογράμμισε ότι ζήτησε ήδη από τον ευρωπαίο επίτροπο διαχείρισης κρίσεων Janez Lenarcic να είναι σε επιφυλακή.

After another powerful earthquake in Croatia, the 2nd in the past 2 days, I spoke with Prime Minister @AndrejPlenkovic again. We are ready to support. I have asked @JanezLenarcic to stand ready to travel to Croatia as soon as the situation allows. We stand with Croatia. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 29, 2020

«Οι σκέψεις μας πηγαίνουν στους τραυματισμένους και στους διασώστες στην πρώτη γραμμή. Αυτή τη δύσκολη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει την πλήρη στήριξή της στον λαό της Κροατίας και στον πρωθυπουργό της Αντρέι Πλένκοβιτς», έγραψε εξάλλου ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

We are closely following the situation in Zagreb following the devastating earthquake. Our thoughts go out to the injured and frontline workers. At this difficult time, the European Union offers its full support and assistance to the people of Croatia and PM @AndrejPlenkovic — Charles Michel (@eucopresident) December 29, 2020

Την ετοιμότητά της να προσφέρει βοήθεια στην δοκιμαζόμενη από τον σεισμό Κροατία εξέφρασε και η Πολιτική Προστασία της Ελλάδας.