Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του ΠΟΥ- Χαρίστε το δώρο της ζωής

«Σας μιλώ μια παραμονή Χριστουγέννων που δεν μοιάζει με καμία άλλη», ανέφερε στο μήνυμά του.

«Καθώς το 2020 οδεύει προς το τέλος του μια πανδημία ιστορικών διαστάσεων εμποδίζει πολλούς από εμάς από το να γιορτάσουμε με τους τρόπους που θα θέλαμε», συνέχισε αναφέροντας τις θυσίες που έχει κάνει και εξακολουθεί να κάνει μεγάλη μερίδα πληθυσμού για να μείνει ασφαλής.

«Κάνοντάς το αυτό (μένοντας σπίτι για να μείνουν ασφαλείς) προσφέρουν το πιο πολύτιμα δώρα, τα δώρα της ζωής και της υγείας», υπογράμμισε προσθέτοντας πως σε όλες τις θρησκείες, τις κουλτούρες και τις κοινότητες η ζωή και η υγεία αποτελούν βασικές αξίες και κατακτήσεις.

Αναφέροντας πως έχουμε δει τις θυσίες πολλών ανθρώπων για να διατηρήσουν την υγεία και να προστατεύσουν την ζωή, ο γενικός γραμματέας του ΠΟΥ αποτίμησε τιμή στους υγειονομικούς, το ιατρικό προσωπικό και όλους τους εργαζόμενους σε κομβικά επαγγέλματα.

«Δεν πρέπει να σπαταλήσουμε τις θυσίες τους ούτε τις θυσίες που έκαναν τόσες οικογένειες που φέτος θα κάτσουν σε οικογενειακά τραπέζια με κενές θέσεις», τόνισε. «Παρά τις απώλειες, δημιουργήσαμε τόση ελπίδα», σημείωσε αναφέροντας την άνευ προηγουμένου συνεργασία που έχουμε δει στη μάχη κατά της πανδημίας. Αυτές οι συνεργασίες αποδεικνύουν «πως τα εμπόδια μπορούν να υπερπηδηθούν εφόσον θέσουμε προτεραιότητες», εξήγησε.

«Τα εμβόλια προσφέρουν μία διέξοδο στον κόσμο από αυτή την τραγωδία. Θα πάρει όμως χρόνο για να εμβολιαστεί όλος ο κόσμος. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, σαν μία οικογένεια, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που ακόμα έχουμε μπροστά μας», προειδοποίησε.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να παίρνουμε χαρά από το γεγονός φροντίζοντας τους άλλους μέσω ενεργειών αλληλεγγύης και ασφάλειας, μπορούμε να μοιραζόμαστε το πολυτιμότερο δώρα, το δώρο της ζωής», κατέληξε.

I wish everyone a safe and restful holiday season. This year by staying apart to stay safe from #COVID19, we can all give the most important gifts of all: the gifts of life and health. #InThisTogetherpic.twitter.com/HlNobGujwg

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 24, 2020