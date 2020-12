Ο Τραμπ «ξαναχτυπά»-Άσκησε βέτο στο νομοσχέδιο με τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας

Ενόψει της εξέλιξης αυτής, το νομοσχέδιο θα επιστρέψει τώρα στο Κογκρέσο και θα χρειαστεί να εγκριθεί με ενισχυμένη πλειοψηφία και από τα δύο σώματα, προκειμένου να ξεπεραστεί το προεδρικό βέτο.

Ο Τραμπ επεσήμανε ότι έθεσε βέτο στον νόμο Εξουσιοδότησης της Εθνικής Άμυνας επειδή δεν περιλαμβάνει «κρίσιμης σημασίας μέτρα για την εθνική ασφάλεια, περιλαμβάνει διατάξεις που δεν σέβονται τους βετεράνους μας και τη στρατιωτική ιστορία μας και αντικρούει τις προσπάθειες της κυβέρνησής μου να θέσει πρώτη την Αμερική σε ό,τι αφορά την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική».

Ο ίδιος, στο μήνυμά του προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων χαρακτήρισε τον συγκεκριμένο νόμο «δώρο προς την Κίνα και τη Ρωσία». Μολονότι τα οκτώ προηγούμενα βέτο που άσκησε ο απερχόμενος πρόεδρος πέρασαν, χάρη στη στήριξη των Ρεπουμπλικάνων του Κογκρέσου, οι αναλυτές εκτιμούν ότι αυτή τη φορά το βέτο θα παρακαμφθεί λίγες εβδομάδες προτού αποχωρήσει ο Τραμπ από τον Λευκό Οίκο. Σημειώνεται ότι η Γερουσία, όπου πλειοψηφούν οι Ρεπουμπλικάνοι, υπερψήφισε τον NDAA με ψήφους 84 υπέρ έναντι 13 κατά.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από δέκα ημέρες ο Ντόναλτ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στο Twitter, είχε προαναγγείλει ότι θα μπλοκάρει το νομοσχέδιο για τις αμυντικές δαπάνες του 2021 στο οποίο περιλαμβάνονται και οι κυρώσεις προς την Τουρκία.

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020