«Πράσινο φως» από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων στο εμβόλιο της Pfizer

Πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στην αδειοδότηση του εμβολίου για κυκλοφορία στην αγορά της ΕΕ, κάτι που ενδέχεται να συμβεί ακόμα και απόψε.

Στην ανακοίνωσή της η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή διαβεβαιώνει ότι πρώτη της προτεραιότητα υπήρξε η αποτίμηση της ασφάλειας του εμβολίου.

«Είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι η επιστημονική επιτροπή του EMA έλαβε θετική απόφαση για την έγκριση της υπό όρους κυκλοφορίας εντός της ΕΕ του εμβολίου που αναπτύχθηκε από την Pfizer και την BioNTech», δήλωσε η γενική διευθύντρια του EMA Εμερ Κουκ κατά την διάρκεια διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση του ΕΜΑ, στην οποία συμμετέχουν ειδικοί από όλα τα κράτη-μέλη, εκδίδει θετική σύσταση μόνον όταν τα στοιχεία αποδεικνύουν πειστικά ότι τα οφέλη του εμβολιασμού είναι μεγαλύτερα από τυχόν κινδύνους από το εμβόλιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διεξάγει προς το παρόν εντατικές διαπραγματεύσεις προκειμένου να εξασφαλίσει μια διαφοροποιημένη γκάμα εμβολίων σε δίκαιες τιμές. Έχουν συναφθεί συμφωνίες με τις εταιρείες AstraZeneca (400 εκατομμύρια δόσεις), Sanofi-GSK (300 εκατομμύρια δόσεις), Johnson and Johnson (δόσεις αρκετές για 400 εκατομμύρια άτομα), BioNTech-Pfizer (300 εκατομμύρια δόσεις), CureVac (405 εκατομμύρια δόσεις) και Moderna (160 εκατομμύρια δόσεις). Τα κράτη μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να δωρίζουν εμβόλια σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Περιμένω απόφαση της Κομισιόν μέχρι το βράδυ» για το εμβόλιο Pfizer/BioNtech

Για αποφασιστική στιγμή έκανε λόγο η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τονίζοντας είναι ώρα η ΕΕ να δράσει γρήγορα. Συμπλήρωσε: «Περιμένω απόφαση της Κομισιόν μέχρι το βράδυ». Πιο συγκεκριμένα, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ανέφερε:

«Eίναι αποφασιστική στιγμή στις προσπάθειές μας να προσφέρουμε ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια στους Ευρωπαίους.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας μόλις έδωσε θετική γνωμάτευση για το εμβόλιο Pfizer/BioNtech. Τώρα θα δράσουμε γρήγορα. Περιμένω απόφαση της Κομισιόν μέχρι το βράδυ».

It’s a decisive moment in our efforts to deliver safe & effective vaccines to Europeans!

The @EMA_News just issued a positive scientific opinion on the #BioNTech / @pfizer vaccine.

Now we will act fast. I expect a @EU_Commission decision by this evening.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2020