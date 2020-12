Σε νοσηλεύτρια το πρώτο εμβόλιο Covid-19 στη Νέα Υόρκη

Η νοσηλεύτρια σε μονάδες εντατικής θεραπείας Σάντρα Λίντσεϊ έκανε την πρώτη δόση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech στο Long Island Jewish Medical Center, στο Κουίνς, μπροστά στις κάμερες, προκαλώντας τα χειροκροτήματα όσων παρίσταντο, σε livestream με τον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο.

“I feel hopeful today, relieved. I feel like healing is coming.”

Sandra Lindsey, an ICU nurse in New York receives the first COVID-19 vaccine in New York as vaccinations are rolled out to front-line workers. https://t.co/4QLRLWpM41

— Washington Examiner (@dcexaminer) December 14, 2020