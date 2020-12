Ξεκίνησαν στις ΗΠΑ οι αποστολές του εμβολίου της Pfizer-Δείτε τις πρώτες εικόνες

Σε φωτογραφίες που δημοσιεύει το Associated Prees, οι εργαζόμενοι του εργοστασίου της Pfizer στο Μίσιγκαν απεικονίζονται να αφαιρούν τα πρώτα κουτιά με τα φιαλίδια του εμβολίου και να τα τοποθετούν σε μεγάλους μπλε καταψύκτες, προτού και αυτοί συσκευασθούν για να ετοιμαστούν προς αποστολή.

Οι πρώτες παρτίδες εμβολίων των Pfizer/BioNTech αναμένονται στα κέντρα εμβολιασμού των ΗΠΑ το πρωί της Δευτέρας, προκειμένου να αρχίσουν αμέσως να χορηγούνται στους Αμερικανούς, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας.

Οι προετοιμασίες βρίσκονται σε εξέλιξη την ώρα που ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας του κορωνοϊού πλησίαζε τους 300.000 νεκρούς, έπειτα από εβδομάδες έξαρσης των μολύνσεων και των εισαγωγών στα νοσοκομεία που έχουν φέρει τα συστήματα υγείας των αμερικανικών πολιτειών στα όρια των αντοχών τους.

«Μπορούμε να περιμένουμε πως 145 κέντρα σε όλες τις πολιτείες θα λάβουν το εμβόλιο τη Δευτέρα, 425 κέντρα επιπλέον την Τρίτη. Και τα 66 τελευταία κέντρα την Τετάρτη, με τα οποία θα τελειώσει η πρώτη παράδοση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech», εξήγησε ο στρατηγός Γκας Πέρνα, της επιχείρησης Warp Speed που ανέλαβε η αμερικανική κυβέρνηση προκειμένου να διασφαλίσει τη διανομή του εμβολίου.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ έγιναν η πέμπτη χώρα που έδωσε πράσινο φως στο εμβόλιο κατά του κορωνοϊού (μετά τη Βρετανία, το Μπαχρέιν, τον Καναδά και το Μεξικό). Παράλληλα, αρμόδια επιτροπή του FDA αναμένεται να εξετάσει εντός της επόμενης εβδομάδας την έγκριση ενός δεύτερου εμβολίου, αυτού της Moderna.

Breaking – UPS and FedEx trucks carrying the first U.S. shipment of coronavirus vaccine have left Pfizer’s facility near Kalamazoo, Michigan. pic.twitter.com/Cf32ki9gCF

— Pete Muntean (@petemuntean) December 13, 2020