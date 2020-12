Κορονοϊός: 858 υγειονομικοί έχουν πεθάνει από covid-19 σε όλο τον κόσμο – Προτεραιότητα στον εμβολιασμό

Βαρύ είναι το τίμημα του κορωνοϊού που έχουν πληρώσει γιατροί, νοσηλευτές και λοιποί υγειονομικοί σε ολόκληρο τον κόσμο. Μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου του 2020 διαγνώστηκαν με τον κορωνοϊό 243.000 υγειονομικοί και 858 κατέληξαν!

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) και η Συμβουλευτική Επιτροπή Πρακτικών Ανοσοποίησης (ACIP) των ΗΠΑ ψήφισαν υπέρ της πρότασης να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα οι υγειονομικοί και οι ένοικοι των οίκων ευγηρίας μακροχρόνιας παραμονής στα πρώτα στάδιο διάθεσης του εμβολίου.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Ιωάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης, Μαρία Γαβριατοπούλου και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα πορίσματα του CDC (https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-12/COVID-02-Dooling.pdf).

Πιο συγκεκριμένα, με τον όρο υγειονομικοί χαρακτηρίζονται τα άτομα που υπηρετούν στο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης, ανεξάρτητα από το αν αμείβονται, και έχουν την πιθανότητα άμεσης ή έμμεσης έκθεσης σε ασθενείς ή μολυσματικά υλικά. Στην έκτατη δημόσια συνεδρίαση της A.S.I.P την 1 Δεκέμβρη του 2020 παρατέθηκαν στοιχεία που δικαιολόγησαν σε σημαντικό βαθμό την απόφαση αυτή.

Αναλυτικότερα, μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου του 2020 διαγνώστηκαν με τον ιό 243.000 υγειονομικοί και 858 κατέληξαν. Ταυτόχρονα, οι ένοικοι και το προσωπικό των οίκων ευγηρίας αποτελούν το 6% των διεγνωσμένων μολύνσεων στις Η.Π.Α αλλά συνιστούν το 40% των συνολικών θανάτων.

Οι επόμενες ομάδες πληθυσμού που θα εμβολιαστούν είναι οι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες απαραίτητες για τη εύρυθμη λειτουργία των κοινοτήτων που δεν είναι δυνατή η τηλε-εργασία όπως οι εργαζόμενοι στους τομείς της ενέργειας, του ηλεκτρισμού, του ύδατος, των λυμάτων, της φροντίδας των παιδιών, της παραγωγής τροφίμων, της γεωργίας και κτηνοτροφίας, μεταφορών (https://www.ncsl.org/research/labor-and-employment/covid-19-essential-workers-in-the-states.aspx) και έπειτα ενήλικοι αυξημένου κινδύνου και οι άνω των 65 ετών.

Οι σχεδιασμοί αυτοί είναι αναγκαίοι καθώς οι αρχικές δόσεις όποιου εμβολίου εγκριθεί από τον FDA θα είναι περιορισμένες για κάποιους μήνες. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των εμβολίων θα είναι αρκετός για τον εμβολιασμό 20 εκατομμύρια ανθρώπων στις ΗΠΑ.

Παράλληλα με τα παραπάνω, ο FDA έχει προγραμματίσει συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμβολίων και Σχετικών Βιολογικών Προϊόντων (VRBPAC) στις 10 Δεκεμβρίου και 17 Δεκεμβρίου για να συζητήσει το αίτημα για έκτακτη έγκριση για το εμβόλιο BNT162b2 (BioNTech, Pfizer, and Fosun Pharma) και το εμβόλιο mRNA-1273 (Moderna and National Institute of Health (NIH)), αντίστοιχα.