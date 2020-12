Ερντογάν: Να απαλλαγεί σύντομα η Γαλλία από το βάρος του Μακρόν

Μιλώντας από την Αγία Σοφία, όπου προέβη σε ένα ακόμη σόου παραμονές της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε τον Μακρόν πρόβλημα για τη Γαλλία, εκφράζοντας την ελπίδα να απαλλαγεί από αυτόν.

«Ο Μακρόν είναι πρόβλημα για τη Γαλλία. Με τον Μακρόν, η Γαλλία διέρχεται μια πολύ επικίνδυνη περίοδο. Εύχομαι η Γαλλία να απαλλαγεί από αυτόν, διαφορετικά δεν θα μπορέσει να απαλλαγεί από τα κίτρινα γιλέκα» υποστήριξε χαρακτηριστικά.

Σε διαφορετική περίπτωση, όπως είπε, τα «κίτρινα γιλέκα» θα γίνουν κόκκινα.

Μισέλ: Έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τα διαθέσιμα εργαλεία

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, κάλεσε την Τουρκία να σταματήσει «το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι» στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σχετικά με το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων τόνισε ότι στη Σύνοδο του Δεκεμβρίου «θα συζητήσουμε με τα 27 κράτη-μέλη για τον τρόπο με τον οποίο οραματιζόμαστε να προχωρήσουμε σε αυτήν τη σχέση».

«Είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία στη διάθεσή μας όταν δεν βλέπουμε θετικές κινήσεις από την πλευρά της Τουρκίας» πρόσθεσε.

#BREAKING Erdogan says he hopes France will 'get rid of Macron' as soon as possible pic.twitter.com/SoFbGjLbVW

— AFP News Agency (@AFP) December 4, 2020