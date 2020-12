«Είμαστε έτοιμοι να επιβάλλουμε κυρώσεις», διαμηνύει ο Σ. Μισέλ στην Τουρκία (Video)

Ο Μισέλ σε αυστηρό ύφος τόνισε ότι «διαμορφώσαμε μια θετική ατζέντα, τείναμε το χέρι στην Τουρκία τον Οκτώβριο και η αξιολόγησή μας είναι αρνητική με την διαπίστωση της συνέχισης των μονομερών ενεργειών και της επιθετικής ρητορικής. Θα έχουμε μία συζήτηση κατά την διάρκεια της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής στις 10 Δεκεμβρίου και είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που διαθέτουμε».

🔴 LIVE NOW – press conference: “Taking stock of the past year and looking forward to future challenges” https://t.co/OSStth6ml3

— Charles Michel (@eucopresident) December 4, 2020