Μπρίστολ: Ισχυρή έκρηξη σε αποθήκη - Αναφορές για πολλά θύματα

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών ανέφεραν ότι σημειώθηκε μια μεγάλη έκρηξη στη μονάδα που βρίσκεται στο Έιβονμαουθ. Πιστεύεται ότι η έκρηξη έγινε σε μια από τις χημικές δεξαμενές της μονάδας ανακύκλωσης νερού της εταιρείας ύδατος Wessex Water.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν πολλά θύματα στο σημείο», δήλωσε η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Έιβον, προσθέτοντας ότι οι τραυματισμοί είναι σοβαροί. «Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη», ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία στο Twitter.

Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τους τραυματίες. Η αστυνομία είπε ότι θα διεξαχθεί πλήρης έρευνα για το συμβάν αυτό. «Οι αστυνομικές έρευνες για το τι ακριβώς συνέβη είναι σε πρώιμο στάδιο και συνεχίζονται», είπε ο επιθεωρητής Μαρκ Ρανέικρς.

Για λόγους ασφαλείας σταμάτησε προσωρινά η λειτουργία του κέντρου ανακύκλωσης στην περιοχή.

