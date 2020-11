Μία Ελληνοαμερικανίδα & οι άλλες κυρίες του Προέδρου - Ποια είναι η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκι

Honored to work again for @JoeBiden , a man I worked on behalf of during the Obama-Biden Admin as he helped lead economic recovery, rebuilt our relationships with partners (turns out good practice) and injected empathy and humanity into nearly every meeting I sat in.

Η Ψάκι είναι μία από τις επτά γυναίκες που θα στελεχώσουν το τμήμα των επικοινωνιών του Μπάιντεν, μόλις αναλάβει την προεδρία των ΗΠΑ, με επικεφαλής την Κέιτ Μπέντινγκφιλντ, η οποία ήταν στην κορυφή της επικοινωνιακής ομάδας του εκλεγμένου προέδρου στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επέλεξε χθες Κυριακή γυναίκες που διετέλεσαν υψηλόβαθμα στελέχη της προεκλογικής του εκστρατείας και συμβούλοι για να ηγηθούν του επικοινωνιακού επιτελείου του Λευκού Οίκου, το οποίο θα αποτελείται μόνον από γυναίκες.

President-elect Biden and Vice President-elect Harris today announced new members of the White House staff who will serve in senior communications roles.

For the first time in history, these communications roles will be filled entirely by women.https://t.co/SjWAWJg941

