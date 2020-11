A. Μπουρλά: Η διανομή του εμβολίου της Pfizer θα ξεκινήσει από τη στιγμή που θα εγκριθεί

Όπως τόνισε μιλώντας στο Sky News, έχουν παραχθεί πάνω από 20 εκατομμύρια δόσεις και η παραγωγή συνεχίζεται. «Μόλις μας δώσουν το πράσινο φως, ο στόχος μας είναι να ξεκινήσουμε την αποστολή σε μερικές ώρες», είπε ο κ. Μπουρλά.

«Πιστεύω ότι το δεύτερο μισό του 2021 θα είναι μια πολύ διαφορετική εμπειρία για πολλούς από μας», τόνισε, σημειώνοντας ότι πλέον υπάρχει «φως στην άκρη του τούνελ». «Αν είμαστε υπομονετικοί, σύντομα αυτό θα τελειώσει», υπογράμμισε.

Ο επικεφαλής της Pfizer, υπογράμμισε ότι «μέχρι τη στιγμή που θα φτάσουμε στην ανοσία της αγέλης, θα πρέπει να είναι όλοι πολύ προσεκτικοί». «Πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών – να φορούν μάσκες και να σέβονται την κοινωνική απόσταση», τόνισε ο κ. Μπουρλά.

"I believe that the second half of 2021 will be a very different experience for many of us."

Pfizer’s chief executive, Dr Albert Bourla says that there is now “light at the end of the tunnel”.

