Το παραλήρημα του Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζεται-Θεωρεί τον εαυτό του νικητή στις κρίσιμες Πολιτείες

Αν και ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν, κατάφερε να κερδίσει στις αμερικανικές εκλογές και πλέον είναι και επισήμως ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο πολιτικός του αντίπαλος, Ντόναλντ Τραμπ, αρνείται να αποδεχθεί το εκλογικό αποτέλεσμα.

Μέσω διαδοχικών αναρτήσεων στο Twitter, o Ντόναλντ Τραμπ τονίζει ότι εκείνος είναι ο νικητής των εκλογών και ότι με παράνομα μέσα, όπως νοθεία και απάτη, οι Δημοκρατικοί κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη νίκη.

Τα διαδοχικά tweet του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ

«Το όριο της επικύρωσης των ψηφοδελτίων αποδεικνύεται πολύ μεγαλύτερο από ό,τι αναμενόταν. Επηρεάζεται μεγάλος αριθμός ψηφοδελτίων. Μείνετε συντονισμένοι», ανέφερε ο Τραμπ.

The threshold identification of Ballots is turning out to be even bigger than originally anticipated. A very large number of Ballots are impacted. Stay tuned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

Λίγη ώρα μετά επανήλθε με νέα ανάρτηση, στην οποία επεσήμανε ότι σημειώθηκαν παρατυπίες κατά την εκλογική διαδικασία στην Πολιτεία της Νεβάδα. «Η Νεβάδα αποδεικνύεται καταβόθρα πλαστών ψήφων. Νομικοί εκπρόσωποι βρίσκουν πράγματα που, όταν ανακοινωθούν, θα είναι απολύτως σοκαριστικά», τόνισε.

Nevada is turning out to be a cesspool of Fake Votes. @mschlapp & @AdamLaxalt are finding things that, when released, will be absolutely shocking! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

Η συγκεκριμένη ανάρτηση του Τραμπ, όπως πολλές άλλες κατά τα τελευταία εικοσιτετράωρα, «σημειώθηκε» από το Twitter ως αμφιλεγόμενη με την αιτιολογία ότι «ο ισχυρισμός για απάτη στις εκλογές είναι αμφισβητήσιμος».

Λίγα λεπτά αργότερα αναφέρθηκε και στην Πολιτεία της Πενσυλβάνια, η οποία ουσιαστικά έκρινε τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις αμερικανικές εκλογές. «Στην Πενσυλβάνια μας απέτρεψαν από την παρακολούθηση της καταμέτρησης των ψήφων. Αδιανόητο και παράνομο σε αυτή τη χώρα», υπογράμμισε, με το tweet του να «σημειώνεται» για άλλη μια φορά ως αμφιλεγόμενο.

Pennsylvania prevented us from watching much of the Ballot count. Unthinkable and illegal in this country. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε παράλληλα και στην Τζόρτζια, Πολιτεία η οποία κατά τα λεγόμενά του θα είναι κρίσιμη για την εκλογική του νίκη . «Η Τζόρτζια θα είναι μια μεγάλη προεδρική νίκη, όπως ήταν και το βράδυ των εκλογών», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.