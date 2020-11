Νικητής ο Μπάιντεν, επικρατώντας και στην Πενσιλβάνια - video

Η νεότερη ενημέρωση από την πόλη της Φιλαδέλφεια, καθώς η καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων βρίσκεται στα τελευταία της στάδια, έδειξε ότι η διαφορά μεταξύ του κ. Μπάιντεν και του απερχόμενου πλέον προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ξεπέρασε τις 30.000 ψήφους.

Στο τελευταίο πακέτων καταμετρηθέντων ψηφοδελτίων διά του ταχυδρομείου ο κ. Μπάιντεν αποκόμισε ποσόστο 86%.

Με τις 20 ψήφους των εκλεκτόρων της Πενσιλβάνια ο πρώην αντιπρόεδρος επι Μπαράκ Ομπάμα συγκεντρώνει πλέον 273 επιβεβαιωμένες ψήφους στο κολέγιο των εκλεκτόρων που θα αναδείξει και τυπικά τον επόμενο πρόεδρο, για την τετραετία 2021-2025. Το όριο εκλογής είναι οι 270 ψήφοι.

Πληροφορίες των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο κ. Μπάιντεν δε θα σπεύσει αμέσως να απευθύνει μήνυμα στον αμερικανικό λαό, αλλά θα αφήσει λίγο χρόνο στον Πρόεδρο Τραμπ μήπως επιθυμεί να παραδεχθεί δημοσίως την ήττα του.

Αυτό πάντως δεν αναμένεται να συμβεί, καθώς ήδη ο κ. Τραμπ έδειξε ότι αμφισβητεί το αποτέλεσμα.

Στο Ντέλαγουερ, όπου είναι και το στρατηγείο της εκστρατείας Μπάιντεν, αναφέρεται ότι ετοιμάζονται για την ομιλία της αποδοχής της νίκης, με τη νέα αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις να δίνει πρώτη το δικό της μήνυμα και μετά να ακολουθεί ο νεοεκλεγείς Αμερικανός πρόεδρος. Επίσης ετοιμάζονται και για καύση πολλών πυροτεχνημάτων, όπως μεταδίδεται.

Ο Τζο Μπάιντεν έμαθε τα ευχάριστα νέα, πως είναι ο 46ος πρόεδρος της Αμερικής από το σπίτι του στο Ντέλαγουερ, όπου βρισκόταν με την οικογένειά του.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο κ. Μπάιντεν εξέφρασε τις ευχαριστίες του στους Αμερικανούς πολίτες για την τιμή που του κάνουν να τον αναδείξουν Πρόεδρο και υποσχέθηκε να είναι πρόεδρος όλων των Αμερικανών.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020