Δήλωση Μπάιντεν με ενωτικό μήνυμα: Είναι σαφές ότι κερδίζουμε-Θα κυβερνήσω ως πρόεδρος όλων των Αμερικανών

Με σχεδόν απόλυτη βεβαιότητα ότι θα αναδειχθεί νικητής στην εκλογική «μάχη» για την ανάληψη της προεδρίας των ΗΠΑ, εμφανίστηκε ο Τζο Μπάιντεν στις πρώτες δηλώσεις του μετά το κλείσιμο των καλπών.

Ο Τζο Μπάιντεν με ενωτική διάθεση αντιτάχθηκε στον διχασμό, επισημαίνοντας ότι μπορεί να πολιτεύθηκε ως Δημοκρατικός αλλά θα κυβερνήσει ως Αμερικανός.

«Η δημοκρατία είναι η καρδιά αυτού του έθνους. Ακόμα και ενόψει πανδημίας περισσότεροι Αμερικανοί ψήφισαν σε αυτές τις εκλογές από ποτέ στην αμερικανική Ιστορία. Είναι σαφές ότι κερδίζουμε αρκετές Πολιτείες… για να κερδίσουμε την προεδρία», ανέφερε στο πλαίσιο αυτό ο υποψήφιος των Δημοκρατικών.

Biden: "Let me be clear, we are campaigning as Democrats, but I will govern as an American president."

