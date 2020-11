«Βόμβα» Τραμπ: «Είμαστε νικητές - Να σταματήσει η καταμέτρηση επιστολικών ψήφων» (Video)

Έχουμε κερδίσει τις εκλογές. Προσφεύγουμε στο Ανώτατο Δικαστήριο, για να σταματήσει η καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων τώρα. Τις αμφισβητούμε. Αυτό ανακοίνωσε στις δηλώσεις του, από τον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος Τράμπ στις 09:30 (ώρα Ελλάδας), πραγματοποιώντας εκείνο που είχε προαναγγείλει για προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, καθώς όπως τόνισε: «Δεν τους χαρίζουμε την νίκη».

“Θέλω να ευχαριστήσω τον Αμερικανικό λαό. ετοιμαζόμαστε για μια πολύ μεγάλη γιορτή. Κερδίζουμε τα πάντα. θα βγούμε έξω να γιορτάσουμε. Περιμένουμε να κερδίσουμε. Κερδίσαμε τη Φλόριντα, το Οχάιο, το Τέξας. Θα κερδίσουμε τη Τζώρτζια και τη Βόρεια Καρολίνα, στο Γουισκόνσιν. Στην Αριζόνα όλα παίζονται. Την Πενσυλβάνια την κερδίζουμε με πολύ μεγάλη διαφορά. Είμαστε μπροστά. Είναι σχεδόν απίθανο να μας πιάσουν (σε ψήφους). Είχαμε μια πολύ σπουδαία βραδιά”, κατέληξε εμφαντικά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε έτσι, την προσφυγή του, στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ για να σταματήσει η καταμέτρηση νέων επιστολικών ψήφων.

«Δεν περιμέναμε να κερδίσουμε τη Φλόριντα, νικήσαμε στο Τέξας και στο Οχάιο. Πιστεύουμε ότι κερδίσαμε και την Τζόρτζια, δεν μπορούν να μας φτάσουν εκεί. Μάλλον έχουμε κερδίσει και τη Βόρεια Καρολίνα. Στην Αριζόνα μπορεί να κερδίσουμε» είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, καταχειροκροτούμενος από το κοινό που είχε γεμίσει ασφυκτικά την αίθουσα του Λευκού Οίκου.

«Αυτή είναι η πιο αργοπορημένη συνέντευξη Τύπου που είχα ποτέ. Θέλω να ευχαριστήσω τον αμερικανικό λαό για τη φανταστική υποστήριξη» είπε εισαγωγικά ο Τραμπ, προσθέτοντας πως «κερδίζουμε παντού και ξαφνικά λένε ότι θα χάσουμε. Ετοιμαζόμαστε να βγούμε έξω να γιορτάσουμε κάτι που είναι τόσο όμορφο».

«Δεν χρειαζόμαστε την Αριζόνα, αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να την πάρουμε, και βέβαια κερδίζουμε την Πενσυλβάνια με μια τρομερή διαφορά» εκτίμησε και εξαπέλυσε πυρά κατά των Δημοκρατικών λέγοντας πως «Ξέρουν ότι δεν μπορούν να νικήσουν και οι αντίπαλοι μας θέλουν να μας πάνε στα δικαστήρια. Η Φλόριντα και το Τέξας ήταν τρομερές νίκες». «Αυτή είναι μια απάτη, είναι μια ντροπή για τη χώρα μας, πραγματικά τις κερδίσαμε τις εκλογές.

Τώρα ο σκοπός μας είναι να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα της ψηφοφορίας για το έθνος μας. Θα πάμε στο Ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ και θα ζητήσουμε να σταματήσει η καταμέτρηση, δεν πρέπει να προσθέτουν ψήφους» δήλωσε ο Τραμπ προσθέτοντας πως έχει κερδίσει αλλά δεν αφήνουν τους ψηφοφόρους του να πανηγυρίσουν. «Πρόκειται για απάτη στο αμερικανικό κοινό» δήλωσε ο πρόεδρος του Λευκού Οίκου. «Αυτό είναι ντροπή για τη χώρα μας», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σε drive in, εν μέσω κορναρισμάτων και επευφημιών, στην πρώτη δήλωσή του από το Ντελαγουέαρ, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας στους ψηφοφόρους του, ευχαριστώντας τους για την υπομονή τους και τη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία.

«Το ξέραμε πως θα τραβούσε πολύ, νιώθουμε καλά για το πού βρισκόμαστε, πιστεύουμε πως είμαστε σε τροχιά νίκης» είπε ο Μπάιντεν, ο οποίος ανέβηκε στο βάθρο με τη σύζυγό του Τζιλ. «Το ξέραμε λόγω των επιστολικών ψήφων πως θα έπαιρνε ώρες αυτή η διαδικασία, θα πρέπει να είμαστε υπομονετικοί, δεν θα ξέρουμε το αποτέλεσμα μέχρι να μετρηθεί κάθε ψήφος, κάθε ψηφοδέλτιο», συνέχισε.

Tune in as I speak to the nation live from Wilmington, Delaware. https://t.co/ye8knRucoz

— Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020