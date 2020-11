Τρομοκρατική επίθεση στη Βιέννη: Ένοπλοι σκόρπισαν το θάνατο στο κέντρο της πόλης

Ένοπλοι δράστες σκόρπισαν το θάνατο στο κέντρο της Βιέννης το βράδυ της Δευτέρας, πυροβολώντας προς κάθε κατεύθυνση σε έξι περιοχές οι οποίες γειτνιάζουν με δρόμο όπου βρίσκεται η κεντρική συναγωγή της αυστριακής πρωτεύουσας.



Σύμφωνα με την αστυνομία, μέχρι στιγμής υπάρχει ένας νεκρός και έξι τραυματίες. Από την άλλη η «Kurier» αναφέρει ότι τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 15 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Βιέννης, όπως δήλωσε ο Christoph Mierau, εκπρόσωπος της Ένωσης Υγείας.Τουλάχιστον επτά από αυτούς έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Σε ανάρτησή της στο Τwitter, η αστυνομία αναφέρει:

– 20:00: πολλοί πυροβολισμοί, ξεκίνησαν στη Seitenstettengasse

– αρκετοί ύποπτοι οπλισμένοι με τουφέκια

– πυροβολισμοί σε 6 διαφορετικές περιοχές

– ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες (ανάμεσά τους ένας αστυνομικός)

– ένας δράστης νεκρός από αστυνομικά πυρά

Ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας, Καρλ Νέχαμερ, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο ORF ότι η συγκεκριμένη ενέργεια θεωρείται τρομοκρατική επίθεση, προσθέτοντας ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Στο πλαίσιο αυτό, διέψευσε τις αναφορές περί ομηρίας.

Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria#Vienna @BittonRosen pic.twitter.com/BDDHIcnTBK

