Τουρκία: Τουλάχιστον 24 νεκροί στη Σμύρνη από τον σεισμό των 6,7 Ρίχτερ - Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα συνεργεία για απεγκλωβισμούς

Μέχρι στιγμής, στη γειτονική χώρα έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 24 άνθρωποι, ενώ έχουν τραυματιστεί περισσότεροι από 800. Την ίδια ώρα, από την ισχυρή δόνηση έχουν καταρρεύσει ή έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές τουλάχιστον 17 κτίρια.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Σμύρνης, μέχρι το βράδυ της Παρασκευής είχαν διασωθεί από τα ερείπια περίπου 70 άτομα, με τις επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων να συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να εντοπιστούν και οι υπόλοιποι εγκλωβισμένοι.

Αμέσως μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου, ένα μίνι τσουνάμι έκανε την εμφάνισή του, προκαλώντας περαιτέρω ζημιές στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, σε βάθος τουλάχιστον 50 μέτρων από τις ακτές.

Κάτοικοι της πόλης δε, δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters ότι πολλές γειτονιές παραμένουν χωρίς νερό, ενώ οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων προσπαθούν να απομακρύνουν τα μπάζα και τα νερά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 7 Ρίχτερ προκάλεσαν τον θάνατο και δύο παιδιών στη Σάμο, ηλικίας 17 και 15 ετών, τα οποία καταπλακώθηκαν από τοίχο, κατά τη διάρκεια ενός εκ των 144 μετασεισμών (σ.σ. οι 21 άνω των 4 Ρίχτερ).

Η Τουρκία αποτελεί μία από τις πλέον σεισμογενείς περιοχές του πλανήτη. Τον Αύγουστο του 1999, σεισμός 7,6 Ρίχτερ κοντά στην Κωνσταντινούπολη στοίχισε τη ζωή σε 17.000 ανθρώπου, ενώ το 2011, ισχυρή σεισμική δόνηση στην πόλη Βαν οδήγησε στον θάνατο περισσότερων από 500 ανθρώπων.

Επικοινωνία Μητσοτάκη – Ερντογάν

Παρά το κλίμα έντασης που επικρατεί στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντάλλαξαν συλλυπητήρια. Μάλιστα, οι δύο ηγέτες είχαν και τηλεφωνική επικοινωνία.

«Μόλις κάλεσα τον πρόεδρο Ερντογάν για να του εκφράσω τα συλλυπητήριά μου για την τραγική απώλεια των ζωών από τον σεισμό που χτύπησε τις δύο χώρες μας. Ανεξάρτητα των διαφορών μας, σ’ αυτές τις στιγμές, όπου οι λαοί μάς χρειάζονται, είμαστε ενωμένοι» έγραψε στο Twitter ο κ. Μητσοτάκης.

«Ευχαριστώ κύριε πρωθυπουργέ. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου σ’ όλους τους Έλληνες εκ μέρους του τουρκικού λαού. Η Τουρκία είναι πάντα έτοιμη να βοηθήσει την Ελλάδα να ανακουφίσει τις πληγές της. Το γεγονός ότι οι δύο γείτονες δείχνουν αλληλεγγύη στις δύσκολες στιγμές, είναι πιο πολύτιμο από πολλά άλλα πράγματα στη ζωή» απάντησε ο κ. Ερντογάν.

#BREAKING Death toll rises to 24 in quake in Izmir, says Turkish Disaster Management Agency

#UPDATE | Amid quake in Turkey's Izmir, search rescue efforts completed in 8 buildings; work continues in 9 others, says Environment, Urbanization Minister pic.twitter.com/swbjFHMi6I

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) October 31, 2020