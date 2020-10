Η Μέρκελ καλεί τους Ευρωπαίους ηγέτες να προχωρήσουν άμεσα σε επιβολή lockdown

Η Γερμανίδα καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ, κατά τη διάρκεια της σημερινής τηλεδιάσκεψης της Συνόδου Κορυφής, κάλεσε τους ηγέτες της ΕΕ να προχωρήσουν άμεσα στην επιβολή lockdown, δεδομένου ότι οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης έρχονται αντιμέτωπες με αρνητικά ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων κορωνοϊού.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Politico, η Άνγκελα Μέρκελ ανέφερε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι ο μόνος τρόπος να αναχαιτιστεί η πανδημία είναι η άμεση επιβολή lockdown. «Θα έπρεπε να το έχουμε κάνει νωρίτερα», φέρεται να είπε, ωστόσο οι πολίτες είναι κουρασμένοι. Έπρεπε να δούμε «τα νοσοκομεία να γεμίζουν».

Essentially a stark criticism of slow response to 2d wave of infections & urging that if govts succeed in flattening the curve before winter, leaders must draw lesson of need to act quickly & forcefully. 2/2 @POLITICOEurope

— David M. Herszenhorn (@herszenhorn) October 29, 2020