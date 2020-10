Φρίκη στις ΗΠΑ: Αστυνομικοί εκτελούν με 10 σφαίρες μαύρο πολίτη στη Φιλαδέλφεια (Video, σκληρές εικόνες)

Νεκρός είναι ο 27χρονος Ουόλτερ Ουάλας Τζ., ο οποίος δέχθηκε τουλάχιστον δέκα πυροβολισμούς από αστυνομικούς που κλήθηκαν στο σημείο του περιστατικού, μετά από αναφορά για την παρουσία άνδρα οπλισμένου με μαχαίρι.

Σε συγκλονιστικό βίντεο από το τραγικό περιστατικό, οι αστυνομικοί εμφανίζονται να οπισθοχωρούν καθώς ο Ουάλας κινείται προς το μέρος τους και να τον πυροβολούν τουλάχιστον δέκα φορές, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Philadelphia cops fatally shot Walter Wallace Jr. today, firing 10+ times at him while he stood at least 10ft away. He allegedly had a knife but cops made NO attempts at de-escalating the situation in this video. They went straight to killing Wallace in front of his loved ones! pic.twitter.com/U2zYGqK7Ag

— Ben Crump (@AttorneyCrump) October 27, 2020