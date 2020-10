Θετικός στον κορωνοϊό, ο Μαργαρίτης Σχοινάς - Η ανακοίνωσή του

Θετικός στον κορωνοϊό, διαπιστώθηκε πως είναι ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος με ανάρτησή του στο Twitter.

I have just learned that my regular scheduled #COVID19 test before the College came back positive. I am now self-isolating as required. Stay safe.

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) October 27, 2020