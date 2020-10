H Τουρκία «ξαναχτυπά» με νέα NAVTEX-Το Barbaros επανέρχεται στην κυπριακή ΑΟΖ

Συνεχίζεται η τουρκική προκλητικότητα, παρά τις προσπάθειες για επανέναρξη του διαλόγου, καθώς η Άγκυρα προέβη το βράδυ της Παρασκευής στην έκδοση νέας NAVTEX για το «Barbaros», λίγες ώρες μετά την αποχώρησή του από το την Κυπριακή ΑΟΖ.

Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος φάνηκε αρχικά να αποχωρεί από το νοτιοανατολικό τμήμα της Κύπρου και να κατευθύνεται δυτικά, ωστόσο η Τουρκία προχώρησε στην έκδοση νέας NAVTEX εντός της κυπριακής ΑΟΖ. Η NAVTEX σχετίζεται με τη διενέργεια σεισμικών ερευνών από το τουρκικό σεισμογραφικό σκάφος.

Σημειώνεται ότι οι προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας δεν σταματούν , καθώς έχει ήδη προχωρήσει στην έκδοση Navtex για άσκηση με πραγματικά πυρά, η οποία ξεκινά από τις 26 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει δύο ημέρες, έως δηλαδή την ημέρα της Εθνικής μας Επετείου.

Η NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία

TURNHOS N/W : 1257/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 09-10-2020 19:42)

TURNHOS N/W : 1257/20

MEDITERRANEAN SEA

SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON FROM 100900Z OCT 20 TO 092059Z NOV 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.20 N – 031 29.40 E

33 51.47 N – 031 46.38 E

33 47.27 N – 032 16.10 E

33 55.78 N – 032 16.12 E

33 59.57 N – 031 46.55 E

34 03.33 N – 031 29.30 E

5 NM BERTH REQUESTED.

CANCEL THIS MESSAGE 092059Z NOV 20.