Ο πρόεδρος Τραμπ σας ευχαριστεί και... "να πλένετε τα χέρια σας" - Αντικρουόμενες ενημερώσεις & Tweet από το νοσοκομείο

Μέσω Twitter, του αγαπημένου του, μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε τις ευχαριστίες του, στους υποστηρικτές του από το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται για την COVID-19 έπειτα από μια σειρά αντιφατικών μηνυμάτων από τον Λευκό Οίκο που προκάλεσαν μεγάλη σύγχυση για την υγεία του.

Ο Τραμπ, που μεταφέρθηκε στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed την Παρασκευή, δημοσιοποίησε χθες, Σάββατο (ώρα ΗΠΑ), τετράλεπτο videio. όπου λέει πως το«πραγματικό τεστ» για την κατάστασή του θα είναι τις επόμενες λίγες ημέρες.

«Τις επόμενες λίγες ημέρες, υποθέτω αυτό θα είναι το πραγματικό τεστ, άρα θα δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες μια δύο ημέρες», είπε μπροστά στην κάμερα ο Τραμπ, που έμοιαζε καταβεβλημένος και φορούσε τζάκετ και πουκάμισο.

Η ασθένεια του Τραμπ έχει ανατρέψει την προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου και έχει στρέψει τον προβολέα στη διαχείριση της πανδημίας από τον πρόεδρο. Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος υπολείπεται του Δημοκρατικού αντιπάλου του Τζο Μπάιντεν στις δημοσκοπήσεις.

Μια δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos που δημοσιοποιήθηκε σήμερα δείχνει πως ο Μπάιντεν έχει ένα προβάδισμα δέκα μονάδων έναντι του Τραμπ σε εθνικό επίπεδο, λίγο ευρύτερο από εκείνο που είχε τους τελευταίους δύο μήνες. Περίπου το 65% των Αμερικανών δήλωσαν πως ο Τραμπ πιθανόν να μην είχε μολυνθεί αν είχε πάρει τον ιό πιο σοβαρά — μια άποψη που υποστήριξαν οι μισοί Ρεπουμπλικανοί που έλαβαν μέρος στη δημοσκόπηση. Περίπου το 55% δήλωσαν πως δεν πιστεύουν ότι ο Τραμπ έλεγε την αλήθεια για τον ιό.

Ο Τραμπ έχει υποβαθμίσει επανειλημμένα την απειλή της πανδημίας, παρότι η ασθένεια έχει σκοτώσει περισσότερους από 208.000 Αμερικανούς και έχει επιφέρει ισχυρό πλήγμα στην οικονομία των ΗΠΑ.

Ωστόσο πλέον μαζί με ευχαριστίες, εκπέμπει στο κοινό το μήνυμα της προσοχής, και της τήρησης των αποστάσεων και των μέτρων υγιεινής, συμβουλεύοντας μάλιστα: «να πλένετε τα χέρια σας».

Σε tweet που έστειλε νωρίς σήμερα, ο Τραμπ είπε «Σας ευχαριστώ τόσο πολύ!» — αναφερόμενος στους υποστηρικτές του που συγκεντρώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου έξω από το νοσοκομείο Ούλτερ Ριντ ανεμίζοντας σημαίες που έγραφαν «Τραμπ 2020».

Thank you so much! https://t.co/UL6P5lRjZI

