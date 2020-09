Συνεχίζει να κατρακυλά η τουρκική λύρα-Φόβοι για επιβολή capital controls

Η πτώση της τουρκικής λίρας δεν φαίνεται να έχει τέλος. Την περασμένη Πέμπτη, όταν η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας αύξανε τα επιτόκια προκειμένου να διασώσει την λίρα, το economicο.gr έγραφε ότι η αποτελεσματικότητα της κίνησης αυτής είναι πια αμφίβολη. Στο μεταξύ οι διεθνείς αναλυτές προειδοποιούσαν ότι η απόφαση της κεντρικής τράπεζας, με εντολή και με ευθύνη Ερντογάν, μπορεί απλώς να είναι too little too late.

Δεν χρειάστηκαν περισσότερα από τέσσερα 24ωρα για να επιβεβαιωθεί η προειδοποίηση: Η τουρκική λίρα δέχεται από το πρωί πρωτοφανές σφυροκόπημα, η ισοτιμία της έκανε βουτιά σε νέο, αρνητικό ιστορικό ρεκόρ έναντι του δολαρίου, και ουδείς πλέον γνωρίζει πως θα καταφέρει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να αποτρέψει την κρίση πληρωμών και τα capital controls.

Η ισοτιμία του τουρκικού νομίσματος έφτασε στις 7,7950 λίρες ανά δολάριο, με τις απώλειές της από το πρωί να ξεπερνούν το 1,8%.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το νέο κύμα μαζικών πωλήσεων της λίρας αντικατοπτρίζει τον φόβο των επενδυτών για το νέο πολεμικό μέτωπο που ανοίγει ο Ερντογάν, με την εμπλοκή της Τουρκίας στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και την σύγκρουση μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν.

Αναλυτές τονίζουν στο Bloomberg η Τουρκία, με γονατισμένη ήδη οικονομία και με ανοιχτά θερμά μέτωπα στη βόρεια Συρία και την Μεσόγειο, σύρεται σε μία ακόμη διαμάχη την οποία δεν αντέχει ούτε πολιτικά ούτε οικονομικά.

Ο φόβος αυτός προστίθεται στην ήδη κλονισμένη εμπιστοσύνη και των εγχώριων επενδυτών στο τουρκικό νόμισμα, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για πως μπορεί πλέον να συγκρατηθεί η πτώση της λίρας χωρίς περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων.

